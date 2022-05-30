Пакет сушеної коноплі вилучили поліцейські в тернополянина

Під час патрулювання Тернополя піший наряд поліції в одному із дворів міста на вулиці Миру побачив підозрілого чоловіка.

При собі він мав рюкзак та сумку. Як тільки патрульні до нього підійшли, 27-річний чоловік зізнався, що має при собі заборонені речовини.

З рюкзака невідомий дістав поліетиленовий пакет в середині якого була речовина рослинного походження, схожа на коноплю. При поверхневому огляді у чоловіка виявили ще й паперовий згорток з подрібненою речовиною. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Де взяв марихуану тернополянин не зізнається, але каже, що це не для продажу, а для власного використання.

Працівники речовину вилучили та направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Даний факт слідчі внесли в ЄРДР згідно із ч. 1 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.