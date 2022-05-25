В результаті електрозамикання на Борщівщині загинув пенсіонер

Сильне задимлення в під’їзді багатоповерхівки занепокоїло місцевих мешканців. Люди почали встановлювати звідки йде дим. Обійшовши квартири вони побачили, що пожежа виникла у сусіда.

Люди відчинили двері, але через сильне задимлення та вогонь зайти до квартири не змогли. Вони викликали пожежників.

Рятувальники, погасивши пожежу в кімнаті, побачили бездиханне тіло господаря. 73-річний чоловік хворів. За ним доглядала донька і сусіди. Ще в обід до дідуся заходили відвідувачі, а вже за кілька годин виникла пожежа.

Експерти припускають, що причина загоряння – коротке замикання. Даний факт працівники поліції внесли в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.