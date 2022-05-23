Давній конфлікт став причиною різанини на Тернопільщині

В реанімаційне відділення із проникаючим ножовим пораненням у живіт госпіталізували жителя Копичинців. Чоловіка поранив знайомий.

Подія трапилася 21 травня близько 20:00. За попередньою інформацією, потерпілий прийшов у гості до сусіда. Там був ще один знайомий. Чоловіки розпивали спиртні напої. Під час застілля господар згадав про давній конфлікт і це стало причиною суперечки, яка завершилася ножовим пораненням – господар будинку вдарив ножем сусіда.

Додому потерпілий дійшов самостійно. Поранення побачила мама і викликала швидку. 33-річного чоловіка прооперували.

Потерпілий повідомив, хто завдав йому ножове поранення. Підозрюваного затримали відповідно до статті 208 КПК і оголосили підозру згідно з ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові запобіжного заходу.