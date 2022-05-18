Жителька Бучацької громади втратила 112 тисяч гривень, намагаючись продати через Інтернет дитяче взуття

До співробітників відділення поліції №2 міста Бучача звернулася жителька місцевої громади і повідомила про те, що невідома особа під приводом купівлі у неї дитячого взуття – оголошення про реалізацію якого вона розмістила на сайті OLX,- заволоділа її грошима у розмірі 112 тисяч гривень.

З’ясувалося, заявниця під час заповнення форми «OLX доставка» перейшла за посиланням на фішинговий сайт, де вказала дані своєї банківської картки і в результаті шахраї зняли з її рахунку чималу суму.

Щоб не потрапити на гачок шахраїв, варто запам’ятати одне правило — ніколи, ні за яких умов не переходити за посиланнями, отриманими від третіх осіб.

Всі операції по здійсненню угоди і проведенню оплати повинні виконуватися виключно на сайті на якому покупець чи продавець знайшов чи розмістив оголошення про продаж. Якщо ви все ж стали жертвою шахраїв, необхідно, не зволікаючи, звернутися до поліції.