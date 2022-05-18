Нещасний випадок на Кременеччині

Під час збирання сухостою на території Кременецького лісогосподарства 18 травня загинув чоловік, 1963 року народження. На місце нещастя виїжджали працівники поліції та медики.

За попередньою інформацією, потерпілий разом зі своїм родичем пішли в заповідник, аби заготовити на зиму сухі дерева. В лісі побачили частково похилений граб. Чоловіки почали підкопувати дерево, аби повалити його та порізати на дрова. Воно частково похилилося, впершись в суху сосну.

В якийсь момент подув вітер і шестиметрова сосна впала, травмувавши пенсіонера. Родич викликав швидку, але вони лише констатували смерть.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно зі ст. 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.