Чотири автопригоди з потерпілими трапилося минулими вихідними на Тернопільщині

Двоє людей загинуло, 12 з травмами звернулися до лікарні за меддопомогою – наслідки чотирьох аварій, які трапилися на дорогах Тернопільщини впродовж 14-15 травня.

У Чортківському районі з автобуса випала жінка. Подія трапилася 14 травня близько 7 ранку. Потерпіла, 1976 року народження, сіла у рейсовий автобус БАЗ, який рухався за маршрутом «Борщів-Мельниця-Подільська-Горошова».

У той момент, як транспорт виїхав на підйом, задні двері аварійного виходу відчинилися і жінка випала на проїжджу частину дороги. В результаті падіння вона вдарилася головою. Її бригада екстреної меддопомоги госпіталізувала до лікарні, але врятувати життя потерпілій не вдалося.

Ще одну автопригоду того ж ранку зареєстрували працівники поліції на трасі «Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам‘янка», неподалік села Ступки. Водійка автомобіля RENAULT MEGANE виїхала на смугу зустрічного руху та спровокувала зіткнення з кількома автівками – зіткнулася із SKODA FABIA, CHEVROLET AVEO LS, HYUNDAI SONATA, AUDI Q5. Після цього іномарка порушниці повернулася на свою смугу, де вона протаранила ще й RENAULT PREMIUM.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. На момент автопригоди в салоні RENAULT MEGANE перебувало семеро малолітніх дітей. Одного із пасажирів – п’ятирічного хлопчика госпіталізували до лікарні.

Не впорався з керуванням та допустив з’їзд автомобіля із проїзної частини водій автомобіля Mitsubishi lancer. Після цього маневру автівка перекинулася. Аварія трапилася 15 травня на дорозі «Глинна – Медова – Будилів»,

В результаті аварії пасажир – дівчинка, 2006 року народження, загинула на місці події. Двадцятирічного водія госпіталізували до лікарні. Попередньо він сів за кермо у стані алкогольного сп’яніння. Ще трьом пасажирам надавали меддопомогу. Кермувальника затримали відповідно до статті 208 КПК

Чергова аварія трапилася на автодорозі Тернопіль-Львів. Там відбулося лобове зіткнення між автомобілями марки Toyota Camry та Citroën Berlingo.

Внаслідок удару кермувальника та чотирьох пасажирів Toyota Camry, а також водія і трьох пасажирів з іншого авто доправили до лікарні.

Усі автопригоди внесені в ЄРДР згідно з статтею 286 ККУ. Причини аварій встановить слідство.