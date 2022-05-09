Партію наркотиків вилучили працівники УБН у жителя Тернополя

Наркотиків майже на сто тисяч гривень вилучили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини у місцевого жителя. Чоловік впродовж кількох місяців підпрацьовував закладчиком на одному із телеграм-каналів.

Підозрюваний – тернополянин, 1999 року народження. Проживав у орендованій квартирі в центрі міста. Там він зберігав та фасував весь товар.

За попередньою інформацією, чоловік продавав заборонені речовини не лише методом закладок, але й передавав при особистих зустрічах. В ході перевірок стало відомо, що замовляв наркотики тернополянин через інтернет, а отримував на пошті.

Під час обшуків, проведених під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури, у квартирі “бізнесмена” слідчі вилучили марихуану, марки ЛСД, таблетку МДМА та кілька грамів «амфетаміну».

У ході спецоперації оперативники УБН з’ясували, що підозрюваний дозамовив товар. Проте забрати з пошти його він не встиг. Посилку перехопили поліцейські.

У ній був амфетамін, вартість якого на чорному ринку становитиме майже 100000 гривень. Встановили слідчі й те, що продавець займався махінаціями заради збільшення прибутку – періодично в амфетамін він домішував сторонні речовини такі як кофеїн чи соду.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК. Йому слідчі оголосили підозру відповідно до ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).

Тернопільський міськрайонний суд обрав тернополянину запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 192000 гривень. Триває слідство.