Кіберполіцейські радять громадянам вжити додаткові заходи безпеки для захисту банківських карток від шахраїв

До співробітників відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області надійшло повідомлення від 35-річної жительки Шумської громади про те, що невідома особа незаконно списала з її картки майже 6 000 гривень.

Як з’ясувалося, грошима з картки потерпілої розрахувалися у двох інтернет-магазинах. Яким чином були здійснені транзакції, поліцейські встановлюють. Зі слів потерпілої, вона не здійснювала шопінг онлайн, не заходила на жодні сайти і не вводила там особисті дані картки.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Аби вберегтися від таких ситуацій, кіберполіцейські радять громадянам використовувати складні паролі для банківських рахунків, встановити онлайн-банкінг на телефоні. Не переходьте за підозрілими посиланнями та не вводьте там свої особисті дані.

У випадку, якщо ви потерпіли від шахрайства, не зволікайте, одразу блокуйте банківські картки та телефонуйте на лінію 102.