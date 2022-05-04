Жителі Данії передали допомогу для бійців КОРД

Тепловізор, квадрокоптер, біноклі, радіостанції, ліхтарики, різноманітну амуніцію, каримат, саперські лопатки та сокирки – це та інші необхідні речі передав для бійців спецпідрозділу КОРД уродженець Бережан Микола Євчин. Хлопець уже тривалий час мешкає в місті Йоррінг королівства Данія. З початком збройної агресії росії проти України він вирішив допомагати нашим бійцям.

“Він зібрав своїх однодумців – хлопців-українців та вони всі почали збирати кошти. На зібрані гроші волонтери закупили обладнання та амуніцію для тих, хто захищає нашу Україну. Все це передали для правоохоронців, які несуть службу на передовій”, – розповідає Роксолана Кізан, т.в.о. старшого інспектора сектору дотримання прав людини Тернопільського районного управління поліції.

Від імені усіх правоохоронців Тернополя та області Роксолана дякує усім небайдужим волонтерам з України та із-за кордону, які допомагають нашим бійцям пришвидшити перемогу.