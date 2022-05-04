Тернополянин “спалив” себе дивною поведінкою

Поліція Тернопільщини несе службу в посиленому режимі. ПІд час патрулювання Тернополя на проспекті Злуки, поліцейські зупинили чоловіка, який почав дивно та підозріло поводитися, побачивши людей у формі.

Патрульні підійшли до нього і під час поверхневої перевірки виявили згорток із невідомою речовиною рослинного походження зеленого кольору.

Пакунок працівники поліції вилучили та направили на експертизу. Якщо вона підтвердить, що це марихуана, то тернополянин постане перед судом за адмінправопорушення.