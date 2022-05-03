На Кременеччині син ножем погрожував матері

Поліцейські встановлюють місцеперебування чоловіка, який погрожував матері фізичною розправою. Заява про конфлікт та погрози надійшла на лінію “102″ 2 травня. Жителька Кременця повідомила, що наприкінці квітня у будинок увірвався її син та погрожував ножем. Після конфлікту він втік.

У ході перевірки стало відомо, що дебошир уже неодноразово притягувався до відповідальності за домашнє насильство щодо доньки, матері та колишньої дружини. Проте це його не спинило. В результаті правопорушень 12 квітня суд прийняв рішення про встановлення обмежувального припису стосовно чоловіка строком на шість місяців.

Порушнику заборонено перебувати в місці спільного з матір’ю проживання, наближатися до її будинку на відстань менш як 300 метрів, вести листування чи телефонувати. Сорокадев’ятирічний чоловік спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, а саме – обмежувальний припис, порушив.

Працівники поліції даний факт внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством)та ст. 390-1 (Невиконання обмежувальних заходів, обмежувальних приписів або непроходження програми для кривдників) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.