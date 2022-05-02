Житель Тернопільщини постане перед судом за вбивство батька та брата

Слідчі Головного управління Нацполіції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо 32-річного жителя Кременецького району, який позбавив життя двох своїх близьких родичів. Подія трапилася у лютому.

У ході досудового розслідування було встановлено, що підозрюваний під час конфлікту з батьком наніс йому декілька ударів кухонним ножем по тілу. Внаслідок проникаючого поранення 62-річний чоловік помер на місці події. У момент інциденту в будинку також перебував 35-річний брат зловмисника. Він спробував заступитися за батька, проте це лише більше роздратувало підозрюваного і він накинувся на родича з ножем. Від отриманих травм чоловік помер через декілька днів у лікарні.

Поліцейські затримали жителя Кременецького району. Йому оголосили підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 121 КК України (умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого). На час проведення досудового розслідування фігурант перебував під вартою. Процесуальне керівництво у справі здійснювала Тернопільська обласна прокуратура.

Невдовзі житель Кременеччини вислухає вирок суду.