У автопригоді на Тернопільщині травмувалося троє юдей

Водія та двох пасажирів з тілесними ушкодженнями бригада екстреної допомоги госпіталізувала до лікарні. Аварія трапилася 28 квітня близько 20:00. Водій автомобіля Opel Insignia в селі Скоморохи Чортківського району допустив наїзд на бетонну перешкоду.

В результаті удару травми різного ступеня тяжкості отримали два пасажира та сам водій. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група.

Кермувальника затримали згідно із статтею 208 КПК. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286-1 ККУ.