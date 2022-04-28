Міграційна поліція Тернопільщини перевіряє іноземців

Законність перебування іноземців на території Тернополя та області перевіряють працівники міграційної поліції. Перевірки проводяться у зв’язку з воєнним станом та активністю диверсійно-розвідувальних груп.

Поліцейські спільно із представниками міграційної служби перевірили документи у 115 іноземців, які уже перебувають на території нашої області й тих, хто заїжджав до нас через блокпости у час війни. Серед іноземців поліцейські виявили 57 громадян російської федерації та чотирьох білорусів.

Двоє росіян та п’ятеро афроамериканців на території України перебували нелегально. Останні приїхали до Тернополя із Харківщини. Як стало відомо у ході перевірки, п’ятьох іноземців відрахували із вишу і вони мали залишити Україну, але цього вчасно не зробили і приїхали на Тернопільщину. Міграційна служба дала місяць порушникам, аби залишити нашу державу.

Перевірка іноземних громадян триватиме й надалі.