У Тернополі СБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту

Напередодні та під час повномасштабного вторгнення російських загарбників в Україну мешканець Тернополя закликав користувачів соціальних мереж до підтримки військових дій країни-агресора.

Слідчими СБУ встановлено, що 62 -річний житель Тернополя у своїх публічних дописах відкрито підтримував збройну агресію РФ та активно поширював матеріали проросійської пропаганди. Розповсюдження закликів до збройного нападу на Україну та виправдовування дій агресора зловмисник здійснював з особистих ідеологічних та політичних мотивів.

Під час обшуку у помешканні пропагандиста вилучено комп’ютерну техніку із доказами його протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436 (пропаганда війни) Кримінального кодексу України та вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Тривають слідчо-оперативні заходи, спрямовані на перевірку ймовірної причетності до деструктивної діяльності підозрюваного представників спецслужб РФ.

Викриття та документування діяльності пропагандиста здійснювали співробітники СБУ в Тернопільській області за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Сектор взаємодії зі ЗМІ та громадськістю

УСБУ в Тернопільській області