Тернополянці, котра в’їхала в Архикатедральний собор в центрі міста, оголошено підозру

Підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 178 Кримінального кодексу України слідчі під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури оголосили 35-річній жительці обласного центру.

Про розслідування кримінального провадження під час брифінгу розповів начальник ГУНП в Тернопільській області Олександр Богомол.

Нагадаємо, подія трапилася у ніч з 22 на 23 квітня 2022 року в центрі Тернополя. Жінка, керуючи автомобілем «Ауді», протаранила двері Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці, в’їхала у храм та умисно пошкодила церковне майно.

На місці події правоохоронці провели першочергові слідчі дії. Зафіксовано усі збитки, які були спричиненні храму.

За результатами медичного огляду підтверджено, що водійка перебувала у стані наркотичного сп’яніння.

«Всі слідчі дії проводяться об’єктивно, відкрито. Правоохоронці перевірять декілька версій та встановлюють чи були причетні до даного злочину інші особи», – зазначив Олександр Богомол.

Згідно санкції статті, яку інкримінують фігурантці, їй може загрожувати до трьох років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.