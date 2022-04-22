У Тернополі працівники поліції виявили та затримали закладчика наркотиків

На оголошення заробити багато, швидко та без-будь яких проблем спокусився 21-річний житель Кременеччини. Проте плани зіпсували працівники управління боротьби з наркозлочинністю Тернопільщини. І тепер “заробітчанину” загрожує від 6 до 10 років позбавлення волі.

За словами очільника управління Михайла Димиди, чоловік в соціальних мережах побачив інформацію про пошук працівників в один із інтернет-магазинів. Зв’язавшись із роботодавцями він зрозумів, що суть роботи – це отримування та розповсюдження наркотиків за вказаними адресами.

Працювати потрібно у Тернополі. Усі умови влаштували жителя області. Приїжджав він до обласного центру два-три рази в тиждень. Отимував майстер-клади та закладав їх для майбутніх клієнтів. За день в середньому робив сотню закладок, а в місяць отримував по 15-20 тисяч гривень.

Під час чергового виконання завдань жителя Кременеччини помітив в районі Дальнього пляжу черговий патруль. Побачивши людей у формі почав нервувати, а при поверхневому огляді у нього правоохоронці виявили заборонені речовини.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група та оперативники боротьби з наркозлочинністю. Як з’ясувалося, чоловік мав біля себе 2 майстер клади, а це – 35 закладок із психотропною речовиною «PVP» та 64 закладки із марихуаною.

Чоловіка затримали відповідно до статті 208 КПК. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура.

Вирішується питання про оголошення йому підозри згідно статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) ККУ та обрання запобіжного заходу. Триває слідство.