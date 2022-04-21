У автопригоді на Тернопільщині зіткнулося три автівки

На трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам’янка у дорожньо-транспортній пригоді не розминулися автомобілі. Є травмовані. Про автопригоду неподалік села Мовчанівка Підволочиської територіальної громади 20 квітня на лінію “102″ повідомив місцевий житель.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інфомацією, водій автомобіля FORD MUSTAN, здійснюючи маневр обгону, зіткнувся з ВАЗ-11183 кермувальник якого в цей момент повертав ліворуч.

В результаті удару ВАЗ відкинуло і він врізався в ще один ВАЗ-21150, а після цього в’їхав у залізобетонну опору.

Водія ВАЗ 11183 з тілесними ушкодженнями госпіталізували в травматологічне відділення. У всіх кермувальників взяли зрозки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 ККУ.