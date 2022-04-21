Шахраїв, які видаватимуть себе за волонтерів, чекатиме суворе покарання

Усі заощадження втратила переселенка, яка думала, що оплачує житло у Тернополі. Групу жінка знайшла в Телеграм-каналі, перейшла за вказаним посиланням, внесла дані банківської картки і як результат – залишилася без грошей. Невідомі зняли з картки 21 тисячу гривень.

Про це на брифінгу розповів начальник ГУНП краю Олександр Богомол. Поліцейський стверджує, що шахраї “мутують” і підлаштовуються під сьогоденння.

“Сьогодні ми реєструємо менше дзвінків, які надходять, начебто, від банківських працівників. Шахраї винаходять нові методи виманювання коштів, вони грають на почуттях людей. Нещодавно зловмисники збирали кошти на похорон воїна ЗСУ, виготовивши спеціально для цього банківську картку. І таких випадків чимало – представляються волонтерами, збирають кошти на автівки, на одяг чи бронижелети. А потім з’ясовується, що усе використовється не там та не тими”.

Дані волонтерських центрів, як і їхні рахунки, є на офіційних сторінках. Звертає увагу Олександр Богомол і на те, що при отриманні будь-якої гуманітарної допомоги повинні бути цільові акти прийому-передачі. Автомобілі, які волонтери виділили на правоохоронні органи, зареєстровані, стоять на обліку та передані в ті регіони, де ведуться бої або проводяться зачистки й розмінування.

Сьогодні працівники поліції в посиленому режимі працюють та перевіряють усю інформацію про волонтерство чи збір коштів, яка з’являється в інтернет-мережі. Олександр Богомол просить людей бути обережними, а шахраям не тішитися, бо технічне забезпечення дозволяє визначати хто, де і як зловживає війною та наживається на біді.