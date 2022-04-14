Водії, будьте уважні за кермом та стежте за дорогою!

З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила жителька Тернополя, 1976 року народження. Жінку на нерегульованому пішохідному переході збив водій автомобіля Jeep Grand Cherokee.

Аварія трапилася 13 квітня близько 16:40. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій рухався вулицею Л.Українки в напрямку Слівенської і не встиг загальмувати вчасно.

Потрепілу доправили до лікарні. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 Кримінального кодексу України.