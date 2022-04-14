Поліцейські посилено стежитимуть за безпекою громадян під час Великодніх богослужінь

Як проходитиме Великдень на території області в умовах воєнного стану та безпека громадян – основні питання, які були розглянуті на засіданні Ради Церков у четвер, 14 квітня. Участь у заході взяв начальник ГУНП в області Олександр Богомол.

«Перед проведенням богослужінь храми та прилеглу територію обстежать спеціалісти щодо можливого виявлення небезпечних предметів. На Великдень будуть працювати додаткові наряди та патрулі поліції. Громадський порядок забезпечувати правоохоронцям допомагатимуть добровільні формування і військові, які базуються на території нашої області», – зазначив Олександр Богомол.

Правоохоронці радять мінімізувати фізичну присутність людей у храмах та не створювати скупчень під час освячення пасок. У випадку повітряної тривоги всі прихожани повинні переходити в укриття. Усе це необхідно в цілях безпеки людей.

Поліцейські звертаються до громадян дотримуватися громадського порядку та не порушувати встановлених обмежень.