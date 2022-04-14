На Тернопільщині у ставку втопилася півторарічна дитина

Про нещасний випадок на території Козівської територіальної громади на лінію “102″ повідомили медики. На місце події виїжджали правоохоронці.

Як з’ясувалося, потерпілий – це півторарічний хлопчик з багатодітної родини. Він серед усіх діток був наймолодшим. Сусіди позитивно відгукуються про цю сім’ю.

Нещастя трапилося 13 квітня вранці. За словами мами, син грався на подвір’ї. Воно повністю загорожене, а фіртка була зачиненою. За метрів шість від помешкання розташований ставок.

Поки мама відвернулася, малюк вийшов з двору городами – він побіг за гусьми. Жінка пішла за ним фактично одразу, але побачила сина уже у воді обличчям вниз. Малого дістали, а родичі викликали швидку. Проте врятувати хлопчика не вдалося. Медики констатували смерть малолітнього.

Даний факт внесений в ЄРДР згідно із ч.2 ст.115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.