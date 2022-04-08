На Тернопільщині оперативники управління карного розшуку виявили черговий гральний заклад

Сто два системних блоки, дев’ятнадцять моніторів, реєстратор, гроші та інші речі у ході огляду виявили та вилучили працівники управління карного розшуку Тернопільщини спільно з колегами із Чорткова. Працівники поліції отримали інформацію про діяльність грального закладу в одному із райцентрів краю.

Під час перевірки в приміщенні був адміністратор, але говорити з поліцейськими він відмовився. За попередньою інформацією, у даному закладі приймалися ставки на ігри.

Як ровідомив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Олександр Заєць, заклад бізнесмени облаштували у нежитловому приміщенні. Жодних вивісок на ньому не було, як і ручки до вхідних дверей.

Постійних клієнтів адміністратори добре знали, тому випадкових людей туди не пускали. Відвідувачі могли робити ставки, сплачувати кошти та отримувати доступ до гри.

На даний час поліцейські встановлюють осіб, причетних до організації нелегального бізнесу та власника комп’ютерного обладнання. Господар приміщення стверджує, що здав свою нерухомість в оренду.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно із статтею 203-2 (зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу. Вирішується питання про арешт грального обладнання та про передачу його на потреби Збройних Сил України.

Спецоперація із виявлення грального бізнесу триває на території всієї Тернопільської області.