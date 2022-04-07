Внаслідок ДТП загинув 21-річний житель Чортківського району

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася в селищі Мельниця-Подільська. Зіткнулися дві автівки – мікроавтобус Volkswagen та легковик ВАЗ- 2101.

Внаслідок зіткнення загинув пасажир Жигулів – 22-річний житель села Дзвинячка Чортківського району. Обоє водіїв та пасажир мікроавтобуса отримали тілесні ушкодження.

Під час медичного огляду було встановлено, що водій іномарки – житель селища Мельниця-Подільська, 1967 року народження, перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Автомобілі вилучено та поміщено на арешт майданчик.