Транспорт задля спільної мети: поліцейські Тернопільщини отримали допомогу від благодійників

З перших днів війни з російським агресором тисячі небайдужих людей об’єдналися для спільної мети – забезпечити усім необхідним бійців, які виборюють перемогу для України.

Допомогу з Бельгії отримали нещодавно поліцейські Тернопільщини. Автопарк правоохоронців поповнився ще одним автобусом.

Очільник Нацполіції краю Олександр Богомол подякував меценатам за активну громадянську позицію та її ініціатору, волонтеру Ярославу Хрущу, зазначивши, що благодійники патріотично тримають стрій разом з правоохоронцями.

«Працівники поліції Тернопільщини захищають нашу країну на передовій, а новий транспорт допоможе здійснюватиме евакуаційні рейси», – розповів керівник обласної поліції.

Нагадаємо, що волонтерські транспортні засоби поліцейські отримують вдруге. Усі вони служитимуть нашим захисникам під час виконання бойових завдань.