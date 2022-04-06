Правоохоронці ліквідували наслідки ракетних обстрілів Тернопільщини

У період 3-4 квітня країна-агресор здійснила кілька повітряних атак по Тернопільщині. У результаті обстрілів було частково пошкоджено один із об’єктів критичної інфраструктури на території Тернополя та у Кременецькому районі.

Постраждалих немає. На місці подій працювали вибухотехніки, працівники ДСНС та інших силових структур. Вони оглянули територію на предмет небезпечних предметів, вилучили залишки уламків ракет.

На даний час дані ділянки зачищені та не становлять загрози для людей.

Правоохоронці провели огляди місць подій, зафіксували наслідки, масштаби руйнувань та нанесених збитків. Зібрані матеріали передані до СБУ та будуть долучені до кримінальних проваджень.