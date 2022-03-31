У ДТП на Тернопільщині потрапили жителі Харківської області

На автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль 30 березня близько 16:50 водій автомобіля Jaguar F-Pace на повороті в селі Хмелівка не впорався з керуванням і врізався в JEEP RENEGADE, який стояв на узбіччі.

Водій JEEP, житель Рівного, за кілька хвилин до того також потрапив у ДТП на тому самому місці. Після оформлення автопригоди в автівку в’їхала інша іномарка.

В результаті удару до лікарні госпіталізували в реанімаційне та нейрохірургічне відділення трьох пасажирів із Jaguar. У потерпілих медики констатували травми різного ступеня тяжкості.

У обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно із статтею 286 ККУ.