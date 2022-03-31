Справу щодо групи осіб, яка вимагала майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах, слідчі Тернополя скерували до суду

У Тернополі чоловік вирішив підзаробити на товаришеві-підприємцеві. Для цього він покликав у спільники своїх товаришів, які повинні були погрожувати родині бізнесмена, аби той заплатив 250 000 доларів США. Гроші вимагали у біткоїнах.

Організатор взяв у помічники двох чоловіків – це жителі Вінницької та Київської областей. Зловмисники працювали за чітко продуманим планом керівника групи. Спочатку вони погрожували родині, після цього підпалили два магазини потерпілого, а далі почали вимагати майже 7 мільйонів гривень у біткоїнах (у еквіваленті 250 тис. дол. США). У разі невиконання вимог, погрожували йому, дружині та малолітній дитині.

Один із виконавців – 25-річний лікар, який у такий спосіб намагався вирішити свої власні фінансові проблеми.

Оперативники теруправлінь стратегічних розслідувань у Тернопільській, Київській, Вінницькій областях та Києві, слідчі слідчого управління поліції в Тернопільській області за силової підтримки КОРД одночасно провели 10 санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів, в інших володіннях, якими вони користуються, та у транспортних засобах.

На підставі отриманих доказів організатору та двом спільникам поліцейські повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, тобто у вимозі передачі чужого майна, з погрозою насильства над близькими родичами та знищення майна потерпілого, з пошкодженням та знищенням майна потерпілого, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчиненого організованою групою та ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України, тобто в умисному знищенні, пошкодженні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу, організованою групою, що заподіяло майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження щодо групи осіб слідчі скерували до суду.