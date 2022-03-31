Підрозділи міграційної служби Тернопільської області відновили надання усіх адміністративних послуг

Усі підрозділи міграційної служби області працюють у звичному режимі та відновили роботу з прийому та надання адміністративних послуг. З 15 березня почали оформлювати паспортні документи для виїзду за кордон та на отримання ID-карток.

Також серед послуг, які надають співробітники УДМС – продовження терміну дії паспортів, вклеювання фотографій дітей у закордонні паспорти батьків чи законних представників.

З 30 березня усі підрозділи міграційної служби Тернопільщини почали працювати щодо оформлення паспортних послуг. Повноцінно відновлено роботу з оформлення нових паспортних документів для виїзду за кордон. Ця послуга наразі користується найбільшим попитом. Велика кількість звернень до тернопільських міграційників надходить від внутрішньо переміщених осіб.

«На сьогодні працівники міграційної служби області оформили 3 600 документів для виїзду за кордон, 600 – для ID-карток, 3 400 – для продовження терміну дії паспорта, 3 900 – для вклеювання фотографій дітей у закордонні паспорти законних представників», – зазначив начальник управління ДМС в Тернопільській області Ярослав Давибіда.