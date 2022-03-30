Внаслідок нещасного випадку загинув житель Кременецького району

Чоловік потрапив під причіп трактора, завантажений перегноєм.

До співробітників відділення поліції у місті Шумськ надійшло повідомлення від фельдшера екстреної медичної допомоги про те, що на земельній ділянці у селі Цеценівка виявлено мертвим місцевого жителя, 1964 року народження.

Виїхавши на місце події поліцейські з’ясували, що чоловік потрапив під навантажений гумусом причіп трактора. Зі слів сестри загиблого, вони привезли на земельну ділянку перегній і брат, аби було легше розвантажувати, підняв причіп. Проте транспортний засіб почав опускатися, тож чоловік вирішив з’ясовувати причину. В цей час важка металева конструкція впала і придавила водія. Отримані травми виявилися несумісні з життям.

Відомості за даним фактом внесено за частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».