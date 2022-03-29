Поліцейські запрошують добровольців приєднуватися до охорони громадського порядку у Тернополі

Працівники поліції продовжують нести службу в посиленому режимі та вживати всіх необхідних заходів щодо безпеки громадян. Наразі ситуація в обласному центрі стабільна та контрольована.

Правоохоронці звертаються до усіх небайдужих містян зголошуватися до допомоги захисникам у забезпеченні громадського порядку на території Тернополя. Записатися у добровольці можна за номером телефону 097-798-80-46.

Відтак громадян долучатимуть до сформованих груп для патрулювання вулиць та охорони стратегічно важливих для міста об’єктів.