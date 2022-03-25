468×60
468×60

Підтримка, повага та взаємодопомога – це шлях до перемоги та миру!

Категорія: Відео, Події, Порятунок, Тернопільщина

Одяг, дитяче харчування, засоби гігієни, продукти, солодощі та інші необхідні речі привезли та передали вимушеним переселенцім працівники патрульної поліції спільно із представниками благодійного фонду “Файне.UA”. Жінок, дітей та пенсіонерів поселили в гуртожитках одного із місцевих вишів.

“Ми намагаємося не забувати про наших громадян, які опинилися в скрутному становищі. Сьогодні ми тут разом з нашими волонтерами забезпечити людей найнеобхіднішими речами. Особливо це стосується вразливої категорії населення”, – розповідає командир батальону управління патрульної поліції в Тернопільській області Павло Денькович.

Чотирнадцять днів у підвалах змушена була переховуватися родина Руслани Кравченко. Жінка приїхала до Тернополя з Боярки разом із дітьми. Трималися та надіялися на краще довго, але коли почалися активні бойові дії – вирішила перестрахуватися та залишити рідну домівку. Їхати потягом не наважилася. Добиралися на захід автомобільною колоною лісовими та польовими дорогами, аби не потрапити під обстріли окупантів.

“Знайти житло з двома дітками було важко. Але нас прийняли тут чудово, люди привітні, допомагають усі і всім чим можуть. Навіть на ринку м’ясо нам давали безкоштовно. Дякую усім. І малому теж дуже подобається”.

З Дарницького району переїхав і семикласник Кирило. Хлопець пригадує, коли спав, у будинок навпроти потрапила ракета. Його розбудили і сказали збиратися. Юнак вдячний за допомогу волонтерам, а особливо – захисникам.

“Я хочу побажати їм перемоги, щоб вони берегли себе та повернулися до своїх родин”.

Допомагають вимушеним переселенцям усі і щодня. Волонтери готують їжу, збирають речі та медикаменти, правоохоронці, військові та бійці тероборони в посиленому режимі забезпечують спокій усього населення. Проте кожен мріє про перемогу, відбудову зруйнованих міст та повернення додому.

Схожі статті

Залишити коментар

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *