Кременецькі поліцейські вилучили у жителя Рівненщини 2 600 пачок цигарок без акцизних марок

Автомобіль, який перевозив тютюнові вироби імпортного виробництва, зупинили на блокпосту правоохоронці в Кременецькому районі.

Транспортним засобом марки Toyota Camry керував житель Рівненщини. Під час огляду у салоні транспортного засобу було виявлено 2 600 пачок цигарок на яких були відсутні марки акцизного збору. Жодних документів та дозволів на товар чоловік не мав.

Поліцейські вилучили підакцизну продукцію та скерували на експертне дослідження, а автомобіль правопорушника помістили на спецмайданчик.

Стосовно водія складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 164-5 Кодексу України про адміністративні правопорушення (зберігання або транспортування тютюнових виробів, на яких немає марок акцизного збору встановленого зразка). Йому загрожує штраф від 1 700 до 4 250 гривень.