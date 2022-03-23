Врятувати воїна чи поранених людей може кожен, хто здає кров!

Стратегічний запас крові у час війни – це необхідність, яка рятує поранених захисників. Згуртуватися та поділитися найціннішим може кожна здорова людина. У перші дні війни у Тернополі здавати кров прийшло чимало бажаючих, які чекали своєї черги по кілька годин.

Не зменшилася кількість донорів і сьогодні, каже завідувач відділу заготівлі крові і компонентів КНП «Тернопільський обласний центр служби крові» Віра Монастирська.

“Ми хочемо спочатку допомогти тими запасами, які в нас уже є. Проте заготовляти запаси крові не припиняємо і поповнюємо наш банк крові”

Долучилися до символічної благодійної акції зі здачі крові і працівники поліції. Люди у формі здають цінну рідину не лише для захисників нашої держави, але й для тих людей, які постраждали внаслідок аварій, нещасних випадків чи в результаті бойових дій.

“Ми працюємо над тим, щоб мати запаси, які б ми могли у будь-яку хвилину віддати на потреби людей, щоб це пішло на користь та для спасіння наших громадян України”, – стверджує медик.

Проте медзаклади не завжди встигають прийняти усіх охочих, адже кожен центр має свою пропускну спроможність. Вся зібрана кров обстежуються, розподіляється на компоненти та кладеться на зберігання. Термін придатності крові – тридцять діб.

Тому медики звертаються до усіх донорів, перед тим, як йти здавати кров, уточніть чи є в ній потреба на даний час. Найкраще, це зареєструватись у донорський резерв і чекати на запрошення.