Аферист оформив кредитне зобов’язання на жителя Тернопільщини

З розвитком онлайн кредитування питання отримання онлайн кредиту за чужими документами стало все частіше хвилювати людей, оскільки ніхто не хоче стати жертвою шахрайства.

На відміну від банків, в яких перед отриманням кредиту потребується особиста присутність і надання оригіналів документів для ідентифікації позичальника, сервіси онлайн кредитування здійснюють ідентифікацію позичальника видалено на підставі копій документів.

В даному випадку ризик отримання онлайн кредиту за документами іншої людини залежить від того, наскільки серйозно мікрофінансова компанія підходить до питання ідентифікації нового позичальника і зберігання персональних даних своїх клієнтів.

Від такого роду злочину потерпів й житель області. Чоловік повідомив, що йому надійшло сповіщення з проханням повернути отримані гроші в сумі 7280 гривень. Однак з його слів, ніяких договорів він не підписував.

Правоохоронці встановили, що напередодні події, до краянина зателефонував невідомий чоловік та запропонував йому зароботи легкі гроші. Для цього йому не потрібно було нічого робити, лише скинути на вказаний номер телефону реквізити свого банківського рахунку та фотографію посвідчення водія. Заявник зробив, що його попросив додзвонювач, адже вже таким способом підзаробляв. Однак згодом він виявив, що його ошукали.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці розповідають, що для того, щоб не стати жертвою шахраїв і не допустити попадання ваших документів в руки шахраїв, необхідно використавувати наступні запобіжні заходи:

• не погоджуйтеся оформляти онлайн кредит на своє ім’я, навіть якщо про це вас просить близький знайомий або родич;

• не давайте вашу платіжну картку третім особам для отримання онлайн кредиту;

• якщо ви втратили паспорт, відразу ж заявите про це в органи поліції;

• ніколи не залишайте свої документи в заставу і не віддавайте їх нікому навіть на короткий час щоб уникнути ризик, коли з ваших документів можуть зробити копії;

• періодично перевіряє свою кредитну історію, навіть якщо ви ніколи не користувалися послугами онлайн кредитування. Згідно із законом ви маєте право раз на рік безкоштовно отримати свою кредитну історію у будь-якому з бюро кредитних історій.

Якщо ж ви активний клієнт сервісів онлайн кредитування, підключитеся у бюро кредитних історій до послуги смс повідомлення. У такому разі при спробі отримання кредиту за вашими документами, вам прийде смс повідомлення і ви зможете своєчасно зреагувати на цей факт.