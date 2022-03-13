Зверніть увагу! Пройдисвіти придумали нову схему, як заробити кошти в воєнний час

До працівників поліції почали надходити повідомлення від ошуканих громадян, котрі думали, що допомагають нашим військовим коштами, а насправді переказували гроші аферистам.

Схема за якою діють пройдисвіти наступна: вони здійснюють розсилку від імені Національного банку України з проханням допомогти коштами Збройним Силам України. В повідомленні зазначають реквізити своїх криптовалютних рахунків, куди люди повинні надсилати гроші.

Чимало людей, не перевіривши отриману інформацію, потратили в шахрайську схему та поповнили «кишені» аферистів.

Кіберполіцейські закликають громадян, не довіряти такого роду інформації. Найкраще зателефонувати на гарячі лінії установ та уточнити достовірність отриманих даних.

Окрім цього Національний банк України зазначив, що вся інформація щодо фінансової допомоги на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні цілі публікується виключно офіційними каналами Національного банку – на сторінках офіційного сайту та соціальних мереж НБУ