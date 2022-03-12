Правоохоронці закликають мешканців області дотримуватися режиму «темряви» й комендантської години

З моменту введення на території України воєнного стану Тернопільською обласною воєнною адміністрацією запроваджено на території області режим темряви та комендантську годину.

Режим темряви діє з 21 години. З цього моменту всі мешканці області повинні вимкнути освітлення в своїх домівках. З боку органів місцевого самоврядування виключається освітлення доріг різного значення. Окрім цього, правоохоронці закликають всіх суб’єктів господарювання – власників магазинів, готелів, автозаправних станцій – після 21 години все зовнішнє освітлення має бути вимкнене й має діяти так званий «маскувальний режим».

Також поліцейські просять не забувати, що на території області діє комендантська година з 22:00 по 06:00. В цей період громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи. Також забороняється рух власного транспорту.

За крайньої потреби пересуватися по населених пунктах під час комендантської години можуть, зокрема, працівники змін підприємств критичної інфраструктури. Вони зобов’язані мати при собі документи, що посвідчують особу та місце працевлаштування.

Правоохоронці закликають усіх громадян із розумінням ставитися до даних обмежень та дотримуватися їх.