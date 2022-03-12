До уваги громадян! Отримати вогнепальну зброю можуть цивільні громадяни, які беруть участь у захисті територіальної цілісності держави

9 березня набув чинності Закон України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України». Він передбачає у період дії воєнного стану надання права на отримання вогнепальної зброї громадянам України, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, та виявили намір взяти участь у захисті держави.

Для отримання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї громадянину слід звернутися до уповноваженого органу Національної поліції за місцем проживання із письмовою заявою.

До заяви додаються:

- копія документу, що посвідчує особу, засвідчена власноруч особою, яка її подає;

- за наявності – копія військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу, копія посвідчення пенсіонера або ветерана військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції України, посвідчення члена громадського формування з охорони громадського порядку, дозволу на придбання, зберігання та носіння мисливської вогнепальної нарізної, гладкоствольної зброї, посвідчення про нагородження відзнакою «Вогнепальна зброя», посвідчення учасника війни, посвідчення учасника бойових дій.

Під час видачі уповноваженим органом вогнепальної зброї цивільна особа попереджається в письмовій формі про кримінальну відповідальність за порушення правил обігу (користування) вогнепальною зброєю.

Вогнепальна зброя та боєприпаси до неї видається цивільним особам, які за своїми діловими якостями і наявним досвідом можуть застосовувати її. Проте є ряд обмежень.

Видача вогнепальної зброї НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ особам, які не досягли повноліття, визнані недієздатними або дієздатність яких обмежена рішенням суду, що набрало законної сили, особам, які неодноразово притягувалися до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство, за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння, за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин, за вчинення домашнього насильства тощо.

Також зброю не можуть отримати особи, в якої є наявна судимість за тяжкий злочин, особливо тяжкий злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку.