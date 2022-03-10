У Тернополі та області ситуація контрольована. З початку тижня надзвичайних подій не сталося

У період з 7 по 10 березня на лінію 102 поліції Тернопільщини надійшло 663 повідомлення, які були внесені до Єдиного реєстру заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Усі вони опрацьовані.

Із зареєстрованих заяв та повідомлень за двадцятьма внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, зокрема, за фактами крадіжок, злочинами, пов’язаними з незаконним обігом наркотиків, та фактами дорожньо-транспортних пригод.

Нагадаємо, поліцейські Тернопільщини спільно зі співробітниками інших правоохоронних структур, нацгвардійцями, бійцями територіальної оборони та представниками громадських формувань надалі в посиленому режимі патрулюють вулиці обласного центру й інших населених пунктів, несуть службу на блокпостах.