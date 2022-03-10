Правоохоронці нагадують мешканцям області про можливість вступу в ряди добровольців

Щодня вулиці населених пунктів Тернопільщини патрулюють працівники різних силових структур та громадяни, які виявили активну громадську позицію. Головна мета таких заходів – забезпечення публічної безпеки в області в період воєнного стану.

В обласному центрі добровольчі патрулі заступають у дві зміни. Перед кожним патрулюванням, а саме о 07:30 та 19:30, проводиться інструктаж із заходів особистої безпеки.

Бажаючи приєднатися до забезпечення правопорядку можуть приходити в Український дім «Перемога», що на бульварі Т.Шевченка. Там проводять реєстрацію, але для цього необхідно мати документи, які б посвідчували особу.

Також нести службу правоохоронцям допомагають добровольчі формування з числа ветеранів органів внутрішніх справ. Вони, як досвідчені бійці, не залишились осторонь подій та допомагають колегам забезпечувати охорону об‘єктів критичної інфраструктури.

Поліцейські просять громадян не забувати що, на території краю введена комендантська година з 22:00 до 06:00. У цей період доби заборонено:

- перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи;

- пересуватися власним транспортом.

Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням ставитися до законних вимог поліцейських та введених обмежень як на території області, так й та нашої держави.