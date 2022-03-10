Порушників правил дорожнього руху поліцейські притягуватимуть до адмінвідповідальності

Дотримуватися правил дорожнього руху, не паркуватися в невстановлених для цього місцях – звертаються до громадян співробітники поліції.

Останнім часом правоохоронці фіксують випадки, коли водії грубо нехтують правилами дорожнього руху, особливо це стосується обласного центру. Найбільш поширені порушення – зупинка та стоянка в місцях, де це прямо заборонено дорожніми знаками та паркування вздовж проїжджих частин. Такі ситуації створюють ускладнення для руху громадського транспорту та інших водіїв.

У Тернополі патрульні поліцейські проводитимуть рейди щодо попередження таких випадків. Наразі правоохоронці обмежаться роз’яснювальною роботою з водіями, а надалі за нехтування правилами дорожнього руху на злісних порушників складатимуть адмінпротоколи.

Посилили правоохоронці і контроль за керування автомобілями у стані алкогольного сп’яніння. За минулу добу виявили 5 на території краю нетверезих водіїв. Їх авто будуть вилучені та передані на потреби Збройних сил України.