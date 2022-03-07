Вибухотехнічна служба Тернопільщини виїжджає на всі виклики, які пов’язані з вибухонебезпекою

Близько двадцяти повідомлень щодня отримують поліцейські вибухотехнічної служби ГУНП в Тернопільській області. Люди повідомляють про підозрілі предмети та речі, які, на їхню думку, могли залишити окупанти-терористи.

За словами очільника підрозділу Ігоря Васьківа, його фахівці виїжджають на усі повідомлення без виключення, оглядають та перевіряють усе, що не дає спокою людям. На щастя, жодне із повідомлень не підтвердилося. Жодного вибухонебезпечного предмету станом на 7 березня вони не виявили.

Вибухотехніки звертаються до місцевих мешканців не телефонувати через дрібниці. Неодноразово правоохоронці виїжджали на повідомлення, коли у людей викликало підозру запаковане печиво, що лежало на дитячому майданчику, або набір дисків з відеоіграми, які випадково залишили на лавці.

Пам’ятайте, витрачений час на безглузді повідомлення може вартувати життя тих, хто дійсно потребує допомоги!