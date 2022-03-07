Пункти пропуску на західному кордоні з республікою Польща перенавантажені

У Державній прикордонній службі фіксують значне накопичення транспорту та охочих виїхати з України під час війни до Республіки Польща.

Станом на 09:30 7 березня 2022 року найбільш завантажені такі пункти пропуску:

«Краківець» – 1000 автомобілів, 800 пішоходів

«Угринів» – 800 автомобілів, 100 пішоходів;

«Грушів» – 700 автомобілів, 200 пішоходів;

«Шегині» – 700 автомобілів;

«Рава-Руська» – 500 автомобілів;

«Смільниця» – 500 автомобілів, 50 пішоходів;

Найменш завантажені пункти пропуску для перетину кордону на Волині – «Ягодин», (найдинамічніше зменшення черг); а також у напрямку Угорщини:

«Тиса» – 0 л/а (пропуск пішоходів не здійснюється);

«Дзвінкове» – 0 авто, 0 пішоходів;

«Косино» – 0 авто, 0 пішоходів;

«Лужанка» – 30 авто, 0 пішоходів;

«Вилок» – 10 авто, 0 пішоходів.

Невелике завантаження також на пунктах пропуску до Румунії:

«Дякове» – 0 авто, 0 пішоходів;

«Солотвино» – 0 авто, 0 пішоходів;

Прикордонники радять переходити кордон у цих пунктах пропуску.

При перетині кордону при собі необхідно мати мінімальний перелік документів, які дадуть змогу встановити особу та особу супроводжуючих дітей, а також про документи, які зможуть довести родинні зв’язки з дітьми, якщо вони перетинають кордон не з батьками, а з іншими родичами.

Нагадуємо: в умовах воєнного стану чоловіків віком 18-60 років не випускають за межі держави.