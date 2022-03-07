12-й день наступу: армія та силовики цілодобово несуть службу

24 на 7 та в посиленому режимі несуть службу усі силові структури України. Тернопільщина не виняток. Працівники Головного управління нацполіції краю та патрульна поліція працюють в цілодобовому режимі.

Більше тисячі викликів за добу отримують оператори лінії “102″. Люди телефонують з різними питаннями та проблемами. Основні з них – невідомі предмети, підозрілі люди чи транспорт. Просять оператори не телефонувати через дрібязкові порушення такі як – увімкнене світло у сусідів чи щось схоже.

Попри завантаженість патрулі реагують та виїжджають на усі повідомлення й перевіряють їх.

При виїздах та в’їздах у Тернопіль та районні центри облаштовані блокпости, на яких цілодобово чергують як правоохоронці, так і військові тероборони.

Працівники поліції звертаються до власників автотранспорту з розумінням ставитися до черг, адже поліцейські змушені ретельно перевіряти документи усіх, хто заїжджає в населений пункт чи покидає його, перевіряють речі та транспорт. Пам’ятайте, паніка та крики роботу силовиків не пришвидшать.

Недостовірні виклики – це ще один момент, який значно ускладнює роботу усіх служб – від поліції та рятувальників – до лікарів та газовиків.

Не забувайте про комендантську годину. Не виходьте з приміщень після 22:00. Виняток – сигнали повітряної тривоги. Перебувати на вулиці та пересуватися містом можуть лише патрулі, які чергують спільно із представниками громадських формувань.

Працівники поліції дякують усім та кожному за допомогу, зокрема – за вчасне інформування про усе, що може дестабілізувати ситуацію в регіоні.