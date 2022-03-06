Про факти здирництва зі сторони перевізників повідомляйте у поліцію

На території області зафіксовано випадки, що деякі суб’єкти господарювання, які здійснюють регулярні та нерегулярні перевезення, намагаються додатково підзаробити на пасажирах.

Йдеться про те, що люди купують квитки у касах вокзалів, а сідаючи у автобуси, їм кажуть, що їхні білети недійсні і вимагають у них додаткові кошти за дорогу. Поліцейські звертаються до громадян не вестися на такі провокації та негайно повідомляти про них на лінію 102 або за телефоном (067)-673-65-69.

Правоохоронці жорстко реагуватимуть на такі факти, а недобросовісних перевізників, які у час воєнного стану, будуть «обдирати» пасажирів, притягуватимуть до кримінальної відповідальності.

Не намагайтеся заробити на чужому горі! Будьте правосвідомими та дотримуйтеся Закону!