Поліцейські закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги

У соціальних мережах, у групах з обміну інформаційними повідомленнями нерідко з’являються заклики не звертати уваги на сирени повітряної тривоги. Поліцейські просять не поширювати подібної інформації і закликають не нехтувати сигналами та переміщуватися в укриття.

Сигнал тривоги вмикається, коли розвідувальні служби фіксують зліт ворожих літаків і називають напрямок їхнього польоту.

При зміні курсу польоту надходить сигнал скасування повітряної тривоги у тих населених пунктах, де стає достовірно відомо, що загрози немає.

Сигнал повітряної тривоги включається максимально заздалегідь, щоб мешканці мали час дійти до укриття.