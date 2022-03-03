На під’їздах до блок-постів і під час їх перетину дотримуйтеся загальної черги та поважайте інших

На в’їздах/виїздах з населених пунктів встановлені блок-пости. Поліцейські зупиняють транспортні засоби, перевіряють документи осіб, проводять огляд речей та автомобілів.

Це займає час та відповідно створює затори на блок-постах. Правоохоронці звертаються до громадян з розумінням поставитися до встановлених обмежень, проявляти витримку, не намагатися поза чергою об’їхати інші транспорті засоби. Зараз ми усі у однаковій ситуація, яка вимагає максимально толерантного ставлення та розуміння усіх запроваджених заходів безпеки.

Для проходження транспорту з важливим вантажем на блок-постах внесено зміни в організації руху. Для них створено так званий «зелений коридор», а саме:

- на під’їзді до Тернополя транспортні засоби прямуватимуть в обхід Тернополя у напрямку Чистилівського перехрестя;

- біля ТРЦ «Подоляни» з виїздом на вулицю 15 квітня в обласному центрі у напрямку села Смиківці.

- від ТРЦ «Подоляни» до села Чернихівці, далі по об’їзній міста Збараж через село Скорики на Підволочиськ.

Додаткові смуги організовані на блок-посту, що у місті Зборів та у селищі Березовиця. Звідти автомобілі з важливими вантажами рухатимуться в бік Підволочиська.

За допомогою з координації руху, можна телефонувати за даними номерами: 067 620 43 86, (0352) 27-15-77.