Автомобілі, вилучені у нетверезих водіїв, будуть передані для потреб наших захисників

Про це сьогодні на брифінгу повідомив начальник Головного управління Національної поліції Тернопільської області Олександр Богомол.

З його слів, минулої ночі поліцейські затримали двох осіб, котрі, будучи у нетверезому стані, на автомобілях «воювали з парканами та стовпами». Транспортні засоби вилучені і за рішенням штабу оборони Тернопільської області будуть передані на потреби військових чи територіально оборони.

«Попереджаю усіх водіїв, якщо ви сядете за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, ваш транспортний засіб буде одразу вилучено й передано на потреби наших захисників. До того, це ще й хороша профілактична робота», – попередив генерал поліції.