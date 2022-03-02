Громадяни, котрі виявили бажання стояти на захисті правопорядку, можуть вступати до лав добровольців

Щодня вулиці області охороняють громадяни, котрі спільно з працівниками різних силових структур забезпечують охорону громадського порядку в період воєнного стану.

Ті, хто хоче допомогти правоохоронцям, можуть приходити в Український дім, що на бульварі Т.Шевченка. Там реєструють громадян та видають тимчасове посвідчення. При собі слід мати документ, який посвідчує особу.

Від сьогодні, 2 березня, патрулі заступають у дві зміни.

З громадянами, котрі поповнили лави добровольців, перед кожним патрулюванням проводять інструктажі. Спільно з силовиками вони нестимуть службу на блокпостах, патрулюватимуть вулиці обласного центру, охоронятимуть стратегічні об’єкти.

Поліцейські звертаються до громадян з проханням дотримуватися законних вимог силовиків та бути правосвідомими у цей нелегкий час для нашої держави.