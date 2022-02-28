Поліцейські Тернополя та області працюють цілодобово!

Поліцейські Тернополя та області охороняють спокій місцевого населення цілодобово. Блокпости стоять на всіх основних в’їздах та виїздах в Тернопіль, по райцентрах та селах. Усі стратегічні об’єкти краю під охороною. Правоохоронці готові допомагати і захищати кожного.

Кількість патрулів щодня збільшується. На допомогу правоохоронцям приходять бійці тероборони та громадських формувань.

Головне, що від вас вимагається – це не панікувати, зберігати холодний розум та спокій. Допомагайте сусідам, спілкуйтеся та підтримуйте один одного морально. Не забувайте про коменданську годину з 22:00 до 6:00.

Ми нагадуємо: задля вашої безпеки життя та здоров‘я – залишайтеся вдома. Почули сирени – прямуйте до укриття.

Бережіть себе, поки ми бережемо Україну!